Прокуратура потребовала от облздрава обеспечить лекарством больного ребенка

Проверку соблюдения законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении прокуратура провела по обращению матери 15-летнего ребенка, страдающего тяжелым заболеванием.
Выяснилось, что с декабря 2015-го по декабрь 2016 года несовершеннолетний не был обеспечен в полном объеме нужным ему, согласно назначенной терапии, лекарственным препаратом. В связи с этим мать была вынуждена покупать его за счет собственных средств, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
По результатам проверки районная прокуратура в интересах законного представителя ребенка направила в суд иск к региональному комитету здравоохранения о возмещении расходов на приобретение лекарственного препарата.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После жалобы ответчика Апелляционная инстанции оставила судебное решение без изменения
В настоящее время комитет здравоохранения области возместил матери расходы на приобретение лекарственного препарата на общую сумму более 54 тысяч рублей.