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Прокуратура потребовала от облздрава обеспечить лекарством больного ребенка
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Прокуратура потребовала от облздрава обеспечить лекарством больного ребенка
Сегодня, 15:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kuban24.tv
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