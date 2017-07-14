Прокуратура потребовала от облздрава обеспечить лекарством больного ребенка

В Волгограде по инициативе прокуратуры Ворошиловского района облздрав возместил матери ребенка-инвалида расходы на приобретение жизненно необходимого лекарства.

Проверку соблюдения законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении прокуратура провела по обращению матери 15-летнего ребенка, страдающего тяжелым заболеванием.

Выяснилось, что с декабря 2015-го по декабрь 2016 года несовершеннолетний не был обеспечен в полном объеме нужным ему, согласно назначенной терапии, лекарственным препаратом. В связи с этим мать была вынуждена покупать его за счет собственных средств, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

По результатам проверки районная прокуратура в интересах законного представителя ребенка направила в суд иск к региональному комитету здравоохранения о возмещении расходов на приобретение лекарственного препарата.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После жалобы ответчика Апелляционная инстанции оставила судебное решение без изменения