О трагедии на «Волгоград Арене» стало известно только после отъезда Мутко

Несчастный случай на главном на сегодняшний день возводимом объекте региона – «Волгоград Арене» словно по закону подлости произошел за пару дней до визита в Волгоград вице-премьера российского правительства Виталия Мутко.

Вечером 22 июля при выполнении работ по монтажу металлоконструкций над трибунами стадиона с большой высоты – около 37-ми метров сорвался 32-летний Денис И. Он погиб на месте. Монтажник - уроженец Серафимовичского района, к слову, проходивший воинскую службу в Чечне.

Фото: ВК, личная страница Дениса Ивашечкина

Спустя 4 дня - 26 июля погибшего рабочего похоронили в его родной станице Серафимовичского района.

Однако эта печальная новость не прорвалась в региональное информационное поле, где доминировали анонсы о визите высокого гостя. Информация в очень коротком виде появилась в соцсетях, но тут же была удалена со страницы одной из популярных волгоградских групп ВКонтакте.

Лишь после визита в Волгоград Виталия Мутко, а главной его частью, напомним, было посещение и оценка темпов строительства «Волгоград Арены», информация о гибели рабочего попала в СМИ. Представители компании нанимателя «СПК-Чимолаи» заявили ряду интернет-изданий, что погибший грубо нарушил правила безопасности и работал без страховки.

Кто виноват в трагедии и насколько при строительстве «Волгоград Арены» соблюдаются правила по охране труда, сейчас разбираются следователи. Однако, в пресс-службе СУ СКР региона корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили, что официальных комментариев по данной теме нет и не будет.

Между тем, это уже второй случай гибели рабочего при возведении стадиона. Первый произошел 3-го декабря, когда строительный кран зацепил люльку, где находились два человека. Страховочный трос одного из них не выдержал и 25-летний мужчина погиб. А буквально месяц назад 30 июня на «Волгоград Арене» было еще одно ЧП. 46-летний рабочий, упавший с небольшой высоты, отделался переломами.