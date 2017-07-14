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О трагедии на «Волгоград Арене» стало известно только после отъезда Мутко
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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О трагедии на «Волгоград Арене» стало известно только после отъезда Мутко
Сегодня, 14:22ПроисшествияВиталий КошелевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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