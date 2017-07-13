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На севере Волгограда двое быковчан прятали «синтетику» в подъездах домов
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На севере Волгограда двое быковчан прятали «синтетику» в подъездах домов
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: donday.ru
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