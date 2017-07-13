На севере Волгограда двое быковчан прятали «синтетику» в подъездах домов

В Тракторозаводском районе города Волгограда сотрудники полиции задержали двух жителей Быковского района в возрасте 30 и 33 лет, которые подозреваются в сбыте синтетических наркотиков бесконтактным способом.

Молодые люди делали так называемые закладки наркотических средств в специальные тайники в подъездах жилых домов. За этим занятием их и застали стражи порядка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские изъяли у задержанных несколько свертков со смесью, содержащей производное N-метилэфедрона.

По версии оперативников, подозреваемые выполняли функции раскладчиков. Используя интернет, они получали бесконтактным способом оптовые партии наркотических средств, затем расфасовывали на мелкие дозы и сбывали путем закладок наркозависимым лицам.

Против взятых под стражу молодых людей возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.4 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Максимальным наказанием для них может стать лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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