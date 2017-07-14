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На границе с Казахстаном у озера Эльтон найдены взрывоопасные снаряды
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На границе с Казахстаном у озера Эльтон найдены взрывоопасные снаряды
Сегодня, 12:25ПроисшествияВиталий КошелевФото: 2-goroda.by
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