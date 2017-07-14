На границе с Казахстаном у озера Эльтон найдены взрывоопасные снаряды

4 снаряда калибра 45 мм были обнаружены накануне в Палласовском районе на границе с Казахстаном бдительными пограничниками при плановом обходе территории.

Снаряды времен Великой Отечественной войны пролежали в земле почти три четверти века, но сохранили в себе взрывоопасную начинку.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ РФ, место обнаружения было оцеплено, в известность поставлены сотрудники отдела МВД по Палласовскому району.