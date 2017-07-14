На границе с Казахстаном у озера Эльтон найдены взрывоопасные снаряды
Сегодня, 12:25ПроисшествияВиталий КошелевФото: 2-goroda.by
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4 снаряда калибра 45 мм были обнаружены накануне в Палласовском районе на границе с Казахстаном бдительными пограничниками при плановом обходе территории.
Снаряды времен Великой Отечественной войны пролежали в земле почти три четверти века, но сохранили в себе взрывоопасную начинку.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ РФ, место обнаружения было оцеплено, в известность поставлены сотрудники отдела МВД по Палласовскому району.
Они будут отвечать за сохранность боеприпасов до прибытия саперов. Последние проведут разминирование на месте или же вывезут снаряды в поле и там уничтожат.
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