МЧС предупредило волгоградцев о сильной жаре до конца недели

Уже с четверг, 27 июля, в Волгоградской области начнется сильная жара. Об этом жителей региона предупредили в региональном Главке МЧС.

По сообщению Волгоградского ЦГМС, 27,28 и 29 июля в дневное время на территории области местами температура воздуха поднимется до +40...+41ºС, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

При этом согласно прогнозу синоптиков, в четверг и пятницу никаких осадков не ожидается. И только в субботу утром и днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Хотя после изнуряющей жары, которая начнется с 27 июля, в это будет трудно поверить.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям в жаркую погоду соблюдать меры личной безопасности. А именно, принимать больше жидкости, но не петь сразу больше одного стакана. Ограничить прием лечебной минеральной воды – насыщенный солевой состав может нарушить электролитный обмен и увеличить нагрузку на сердце. В жару не рекомендуется употреблять спиртные напитки, а на ночь есть тяжелую пищу, особенно мясо.

В МЧС предупреждают, что под воздействием солнечных лучей могут возникнуть ожоги кожи 1-2 степени. Чтобы этого избежать, нужно использовать солнцезащитные средства.

В областном Управлении МЧС также обращают внимание, что в большинстве районов, в том числе в Волгограде с 27 по 29 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность – 5 класс (ОЯ) горимости леса.