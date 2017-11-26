В Котельниково 21-летний парень ранил ножом двух полицейских

В воскресенье, 26 ноября, в Котельниково утром было совершено нападение на полицейских. Примерно в 8 часов 21-летний местный житель ранил ножом двух стражей порядка, которые шли на службу.

Ранеными оказались участковый уполномоченный полиции и инспектор ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Злоумышленнику скрыться не удалось. Автоинспектор открыл из табельного оружия огонь на поражение и ранил его.

В настоящее время пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Нападавший тоже был доставлен с места происшествия в больницу. Его охраняет наряд полиции.