В Котельниково 21-летний парень ранил ножом двух полицейских
Сегодня, 12:06ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 1tulatv.ru
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В воскресенье, 26 ноября, в Котельниково утром было совершено нападение на полицейских. Примерно в 8 часов 21-летний местный житель ранил ножом двух стражей порядка, которые шли на службу.
Ранеными оказались участковый уполномоченный полиции и инспектор ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Злоумышленнику скрыться не удалось. Автоинспектор открыл из табельного оружия огонь на поражение и ранил его.
В настоящее время пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.
Нападавший тоже был доставлен с места происшествия в больницу. Его охраняет наряд полиции.
Сейчас следственные органы проводят процессуальную проверку. Разумеется, по факту нападения на правоохранителей будет возбуждено уголовное дело.
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