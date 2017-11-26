Под Волгоградом в ДТП погибла семья из 4 человек

ДТП унесло жизни четырех человек, среди которых есть ребенок, еще четверо пассажиров «Газели» госпитализированы в больницу.

Авария произошла 25 ноября около 21:00. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, одной из причин такого поведения автомобиля могла стать летняя резина, которая потеряла сцепление с обледенелой трассой.

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