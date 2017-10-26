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Жительницу Алексеевского района за сбыт марихуаны приговорили к 10 годам
Сюжеты:
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Жительницу Алексеевского района за сбыт марихуаны приговорили к 10 годам

Сегодня, 11:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: gztslovo.ru
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