Жительницу Алексеевского района за сбыт марихуаны приговорили к 10 годам

На заседании Алексеевского районного суда к длительному сроку заключения приговорили 50-летнюю Елену Сатклычеву, которую признали виновной в сбыте марихуаны в крупном размере.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», жительницу станицы Усть-Бузулукской сотрудники правоохранительных органов задержали в начале июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В хозпостройках на территории ее домовладения оперативники обнаружили фляги и мешки, в которых хранился растительный наркотик. Общий вес приготовленной к сбыту марихуаны составил 23,4 килограмма.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В судебном заседании установлено, что Сатклычева в ноябре 2016 года продала жителям Волгограда 400 граммов марихуаны, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, супруг женщины сейчас отбывает наказание в одном из исправительных учреждений области за незаконный оборот наркотиков. А жена решила продолжить его преступный бизнес.

Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Алексеевскому району. Государственное обвинение поддерживалось местной прокуратурой. Свою вину подсудимая признала полностью.

С учетом обстоятельств совершения преступления районный суд приговорил Сатклычеву к 10 годам 1 месяцу исправительной колонии общего режима.