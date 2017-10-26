Жительницу Алексеевского района за сбыт марихуаны приговорили к 10 годам
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», жительницу станицы Усть-Бузулукской сотрудники правоохранительных органов задержали в начале июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В хозпостройках на территории ее домовладения оперативники обнаружили фляги и мешки, в которых хранился растительный наркотик. Общий вес приготовленной к сбыту марихуаны составил 23,4 килограмма.
В судебном заседании установлено, что Сатклычева в ноябре 2016 года продала жителям Волгограда 400 граммов марихуаны, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, супруг женщины сейчас отбывает наказание в одном из исправительных учреждений области за незаконный оборот наркотиков. А жена решила продолжить его преступный бизнес.
Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Алексеевскому району. Государственное обвинение поддерживалось местной прокуратурой. Свою вину подсудимая признала полностью.
С учетом обстоятельств совершения преступления районный суд приговорил Сатклычеву к 10 годам 1 месяцу исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
+7 937 708 14 50