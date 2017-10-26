Волгоградец снес незаконный 3-этажный дом после запрета на выезд за границу

В Волгограде жителя Дзержинского района заставили снести трехэтажный многоквартирный дом, возведенный на участке, предназначенном под индивидуальное строительство.

Строение общей площадью более 500 кв.м. судом было признано незаконным и подлежащим сносу. Однако мужчина это решение вначале проигнорировал.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, когда срок для добровольного исполнения судебного решения закончился, судебный пристав-исполнитель применил к должнику меры принудительного характера: ограничение в выезде за пределы РФ, взыскание исполнительского сбора.

В настоящее время гражданин оплатил штраф и наконец-то снес самовольно возведенное строение.