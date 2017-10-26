Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоградец снес незаконный 3-этажный дом после запрета на выезд за границу
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
215

Волгоградец снес незаконный 3-этажный дом после запрета на выезд за границу

Сегодня, 13:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее