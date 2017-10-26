В Волжском под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины

Сотрудники 32-й пожарно-спасательной части справились с огнем за 20 минут. На месте происшествия под завалами был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего пока не установлена.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Октябрьской горели по всей площади частный дом размером 6х8 метров и хозпостройка 3х3 метра.

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