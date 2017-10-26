В Волжском под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины
Сегодня, 09:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Катя Аитова/ vk.com/jest_vlz
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В четверг ночью произошел крупный пожар в частном секторе города Волжского. На месте происшествия обнаружен погибший человек.
В диспетчерскую пожарно-спасательной службы сообщение о возгорании поступило в 1.23 от жителей поселка Рабочий.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Октябрьской горели по всей площади частный дом размером 6х8 метров и хозпостройка 3х3 метра.
Сотрудники 32-й пожарно-спасательной части справились с огнем за 20 минут. На месте происшествия под завалами был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего пока не установлена.
В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.
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