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В Волжском под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины

Сегодня, 09:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Катя Аитова/ vk.com/jest_vlz
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