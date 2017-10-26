В Волжском под колеса трамвая попал переходивший пути пенсионер
Сегодня, 12:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: udmtv.ru
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В минувшую среду в городе Волжском трамвай наехал на 63-летнего местного жителя.
Несчастный случай произошел в 18.25 напротив дома №148 по улице Ленина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам полицейских, 49-летняя женщина-водитель, управляя трамваем №3 ехала от разворотного кольца возле поселка Рабочий в сторону улицы Королева. В это время мужчина пытался перейти пути перед приближающимся вагоном, но не успел.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу №1 города Волжского.
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