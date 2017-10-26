В Волжском под колеса трамвая попал переходивший пути пенсионер

По словам полицейских, 49-летняя женщина-водитель, управляя трамваем №3 ехала от разворотного кольца возле поселка Рабочий в сторону улицы Королева. В это время мужчина пытался перейти пути перед приближающимся вагоном, но не успел.

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