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В Волжском под колеса трамвая попал переходивший пути пенсионер
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В Волжском под колеса трамвая попал переходивший пути пенсионер

Сегодня, 12:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: udmtv.ru
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