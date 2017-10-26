В Волгограде навигатор припарковал такси в раскопанную траншею
Позже мужчина признался очевидцам: в темноте яму разглядел не сразу. А когда увидел, сделать уже ничего не смог.
- Таксист не местный. Говорит, поздно заметил, а дорога скользкая - вот на тормозах залетел, - написал один из пользователей соцсетей.
«Залетел» удачно - траншея частично была закопана. Машина получила существенные повреждения капота – в Интернете очевидцы выложили множество фото с разных ракурсов - а вот водитель остался цел и невредим.
А вот другому волгоградцу повезло меньше. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», на выходных молодой человек также попался в «сети» теплосети, только ров был глубже на несколько метров, трубы обнажены. От удара водителя в бессознательном состоянии увезли на скорой.
Череда происшествий на Закавказской разделила пользователей на два лагеря. Одни утверждают, что на участке созданы все условия для ЧП, другие сообщают о наличии всего необходимого для безопасности. Разговор вылился в спор.
- Там стоят знаки, показывающие, что идут работы.
- Там помимо знаков о работах, должны стоять и ограждения! А так, можно подумать, что работы идут слева и справа, а по середочке путь свободен!
- Ограждения есть. Глаза не туда смотрят просто.
- Если 2 водителя за 3 дня попали в эту яму, значит, обозначение ремонтных работ либо отсутствует, либо установлено далеко.
- Да зарывать пора ямы. Скоро пешеходы начнут туда падать.
В первую очередь, внимательнее следует быть пешеходам семи домов Центрального района. Ткачева 15, 15а,17, Двинская 18, 20, Рокоссовского 42, 44 – через двор змеей протянулась гигантская траншея. Она опутала детскую площадку и малые формы. К ней может подойти любой и абсолютно беспрепятственно.
@Regranned from @dmleo013 - Ткачева 15, 15а, 17, Двинская 18, 20, Рокосовского 42, 44. Так выглядят детские площадки. Ограждений нет, если где то и были, то валяются в ямах с кипятком. Канализационные люки открыты. И так уже месяц. В этих 7 домах живут и гуляют здесь ОЧЕНЬ много детей. Каждый из которых с легкостью может упасть в траншеи с горячей водой. #v1.ru #v1 #v1ru #жестьволгограда #блокнотволгоград - #regrann
Публикация от Волгоград📰 (@ghest_vlg)
Автор видео, запечатлевший эту картину, обнаружил ограждения внизу, сваленными на коммуникации. Как они там оказались – погода, жильцы, человеческий фактор?
В комментариях тоже разбираться не стали, волгоградцы попросили местных жителей обратиться в надлежащие инстанции не отпускать детей в опасную зону. «Не дай бог дойдет до беды», - сказали они.
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