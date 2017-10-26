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В Волгограде навигатор припарковал такси в раскопанную траншею
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде навигатор припарковал такси в раскопанную траншею

Сегодня, 11:21ПроисшествияМарина СабадашФото: Раиса Нестеренко/ ВК, "Жесть Волгограда"
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