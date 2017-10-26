В Волгограде навигатор припарковал такси в раскопанную траншею

Водителю одного из городских такси пришлось раньше завершить рабочую смену. Выполняя очередной заказ в Кировском районе Волгограда, на улице Закавказской он угодил в ров с теплосетями.

Позже мужчина признался очевидцам: в темноте яму разглядел не сразу. А когда увидел, сделать уже ничего не смог.

- Таксист не местный. Говорит, поздно заметил, а дорога скользкая - вот на тормозах залетел, - написал один из пользователей соцсетей.

«Залетел» удачно - траншея частично была закопана. Машина получила существенные повреждения капота – в Интернете очевидцы выложили множество фото с разных ракурсов - а вот водитель остался цел и невредим.

А вот другому волгоградцу повезло меньше. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», на выходных молодой человек также попался в «сети» теплосети, только ров был глубже на несколько метров, трубы обнажены. От удара водителя в бессознательном состоянии увезли на скорой.

Череда происшествий на Закавказской разделила пользователей на два лагеря. Одни утверждают, что на участке созданы все условия для ЧП, другие сообщают о наличии всего необходимого для безопасности. Разговор вылился в спор.

- Там стоят знаки, показывающие, что идут работы.

- Там помимо знаков о работах, должны стоять и ограждения! А так, можно подумать, что работы идут слева и справа, а по середочке путь свободен!

- Ограждения есть. Глаза не туда смотрят просто.

- Если 2 водителя за 3 дня попали в эту яму, значит, обозначение ремонтных работ либо отсутствует, либо установлено далеко.

- Да зарывать пора ямы. Скоро пешеходы начнут туда падать.

В первую очередь, внимательнее следует быть пешеходам семи домов Центрального района. Ткачева 15, 15а,17, Двинская 18, 20, Рокоссовского 42, 44 – через двор змеей протянулась гигантская траншея. Она опутала детскую площадку и малые формы. К ней может подойти любой и абсолютно беспрепятственно.

Автор видео, запечатлевший эту картину, обнаружил ограждения внизу, сваленными на коммуникации. Как они там оказались – погода, жильцы, человеческий фактор?