В Урюпинске подростки за ночь угнали две «Лады» и попали в ДТП

В минувшую среду утром в отдел полиции города Урюпинска обратились двое местных жителей, у которых ночью пропали легковые автомобили – ВАЗ-2105 и Лада Приора.

Одну из машин полицейские нашли с повреждениями, полученными в ДТП, другую – отыскали в овраге рядом с городом.

Вскоре были задержаны и подозреваемые в угоне автотранспорта. Ими оказались двое 14-летних подростков и один 17-летний парень, живущие в Урюпинске. Все состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские выяснили, что на угнанной «пятерке» злоумышленники катались по городу, пока не кончился бензин. Затем они столкнули машину в овраг.

Но и этого подросткам оказалось недостаточно, и они, вскрыв гаражный бокс, принадлежащий второму потерпевшему, угнали «Приору». Катаясь на ней, несовершеннолетние наехали на препятствие и, бросив автомобиль, скрылись с места происшествия.