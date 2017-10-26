В Урюпинске подростки за ночь угнали две «Лады» и попали в ДТП
Одну из машин полицейские нашли с повреждениями, полученными в ДТП, другую – отыскали в овраге рядом с городом.
Вскоре были задержаны и подозреваемые в угоне автотранспорта. Ими оказались двое 14-летних подростков и один 17-летний парень, живущие в Урюпинске. Все состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Полицейские выяснили, что на угнанной «пятерке» злоумышленники катались по городу, пока не кончился бензин. Затем они столкнули машину в овраг.
Но и этого подросткам оказалось недостаточно, и они, вскрыв гаражный бокс, принадлежащий второму потерпевшему, угнали «Приору». Катаясь на ней, несовершеннолетние наехали на препятствие и, бросив автомобиль, скрылись с места происшествия.
В настоящее время материалы по данному факту переданы в районный отдел СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.
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