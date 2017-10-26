В Ольховском районе участковый помог семье грибников выбраться из леса
21 октября молодая семья с детьми в возрасте 5 и 6 лет приехала в окрестности села Зензеватка Ольховского района собирать грибы. Вечером при выезде из сосновой зоны леса их иномарка забуксовала на песчаном грунте. Все попытки ее вытолкнуть оказались тщетными – машина только глубже зарывалась колесами в песок.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, ближе к шести часам вчера, когда стало темнеть, волгоградцы позвонили в полицию. И в течение часа из села Зензеватка к ним прибыл участковый уполномоченный Данис Султанхакимов, с трудом отыскав путешественников в лесу.
Полицейский с помощью троса вытянул машину из песка, после чего сопровождал семью до асфальтированной трассы. По пути ему пришлось еще три раза вытаскивать буксовавший автомобиль волгоградцев. Затем Данис подробно объяснил, как доехать до Волгограда, и грибники вернулись домой уже без приключений.
Жительница Волгограда, написавшая потом письмо на имя начальника областного Главка полиции, выразила признательность участковому не только за безукоризненное выполнение своих обязанностей, но и за внимательность и неравнодушное отношение к людям.
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