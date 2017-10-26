В Новоаннинском районе всю ночь искали обидевшегося на мать подростка
Сегодня, 17:02ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: nedopusti.ru
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Минувшей ночью в Новоаннинском районе были организованы поиски 14-летнего подростка, который днем ушел из дома и не вернулся.
Заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступила вчера ночью в дежурную часть районного отдела МВД.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сразу же был поднят по тревоге личный состав и сформированы поисковые группы, которые проверили все возможные места нахождения мальчика.
Поиски продолжались до самого утра, пока пропавший подросток самостоятельно не вернулся домой. Он и не предполагал, что его ищут.
Как оказалось, подросток после ссоры с матерью, возникшей на бытовой почве, ушел к товарищу. А потом остался у него ночевать, не предупредив об этом своих родных, которые забили тревогу.
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