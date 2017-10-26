В Новоаннинском районе всю ночь искали обидевшегося на мать подростка

Минувшей ночью в Новоаннинском районе были организованы поиски 14-летнего подростка, который днем ушел из дома и не вернулся.

Заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступила вчера ночью в дежурную часть районного отдела МВД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сразу же был поднят по тревоге личный состав и сформированы поисковые группы, которые проверили все возможные места нахождения мальчика.

Поиски продолжались до самого утра, пока пропавший подросток самостоятельно не вернулся домой. Он и не предполагал, что его ищут.