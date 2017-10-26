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В Камышине бывшему зеку в кафе «приглянулась» женская сумка с серьгами
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Камышине бывшему зеку в кафе «приглянулась» женская сумка с серьгами

Сегодня, 08:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: rossochru.ru
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