В Камышине бывшему зеку в кафе «приглянулась» женская сумка с серьгами
Сегодня, 08:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: rossochru.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Камышине сотрудники полиции за два дня нашли подозреваемого, похитившего сумку у одной из посетительниц в местном кафе.
Еще 22 октября с заявлением о краже в полицию обратилась 20-летняя девушка. После вечеринки в кафе она лишилась сумки, в которой находились личные документы, серьги и банковские карты.
По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», кража была совершена в тот момент, когда девушка оставила свою сумку под столиком без присмотра. Этим воспользовался 29-летний безработный камышанин, кстати, ранее уже судимый.
Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном он сознался. Похищенное у него изъято.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей