В Камышине бывшему зеку в кафе «приглянулась» женская сумка с серьгами

В Камышине сотрудники полиции за два дня нашли подозреваемого, похитившего сумку у одной из посетительниц в местном кафе.

Еще 22 октября с заявлением о краже в полицию обратилась 20-летняя девушка. После вечеринки в кафе она лишилась сумки, в которой находились личные документы, серьги и банковские карты.

По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», кража была совершена в тот момент, когда девушка оставила свою сумку под столиком без присмотра. Этим воспользовался 29-летний безработный камышанин, кстати, ранее уже судимый.

Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном он сознался. Похищенное у него изъято.