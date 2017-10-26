В Калачевском районе задержали грабителя, похитившего у пенсионерки икону

В Калачевском районе среди бела дня ограбили 99-летнюю жительницу одного из местных хуторов. Незнакомый мужчина незаконно проник в дом и забрал старинную икону.

О совершенном против нее преступлении пенсионерка сообщила в полицию еще 19 октября. Женщина рассказала, что к ней в дом постучал незнакомец и попросил дать воды, объяснив, что его сильно мучает жажда. В комнате он увидел на стене икону XIX века. Мужчина ее снял и направился к выходу.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что пенсионерка пыталась преградить ему путь, но незнакомец грубо ее оттолкнул, бросил на стол 500-рублевую купюру и скрылся.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в грабеже – 39-летнего жителя Волгограда.

Мужчина в содеянном сознался. Он рассказал правоохранителям, что намеревался продать икону за 40 тысяч рублей.

Ценная вещь изъята. После проведения экспертизы она будет возвращена законной владелице.