В Калачевском районе задержали грабителя, похитившего у пенсионерки икону
О совершенном против нее преступлении пенсионерка сообщила в полицию еще 19 октября. Женщина рассказала, что к ней в дом постучал незнакомец и попросил дать воды, объяснив, что его сильно мучает жажда. В комнате он увидел на стене икону XIX века. Мужчина ее снял и направился к выходу.
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что пенсионерка пыталась преградить ему путь, но незнакомец грубо ее оттолкнул, бросил на стол 500-рублевую купюру и скрылся.
Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в грабеже – 39-летнего жителя Волгограда.
Мужчина в содеянном сознался. Он рассказал правоохранителям, что намеревался продать икону за 40 тысяч рублей.
Ценная вещь изъята. После проведения экспертизы она будет возвращена законной владелице.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ – «Грабеж, совершенный путем незаконного проникновения в жилище». Согласно санкции этой статьи, похититель иконы может провести за решеткой до 7 лет.
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