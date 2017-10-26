В Калачевском районе во время пожара у пенсионера погибла супруга
Сегодня, 09:26ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: infpol.ru
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В Волгоградской области в последние дни участились пожары, в которых погибают люди. Вот и в минувшую среду трагедия произошла в Калачевском районе.
В хуторе Логовский на улице Октябрьской в одиннадцатом часу дня полностью сгорел частный дом размером 10х8 метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
После ликвидации возгорания местные пожарные обнаружили на месте происшествия погибшую 83-летнюю хозяйку.
Во время пожара пострадал и ее 81-летний супруг, которого односельчане успели спасти из загоревшегося дома.
Пожарные пока не установили причину возгорания.
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