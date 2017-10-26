В Калачевском районе во время пожара у пенсионера погибла супруга

В Волгоградской области в последние дни участились пожары, в которых погибают люди. Вот и в минувшую среду трагедия произошла в Калачевском районе. В хуторе Логовский на улице Октябрьской в одиннадцатом часу дня полностью сгорел частный дом размером 10х8 метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. После ликвидации возгорания местные пожарные обнаружили на месте происшествия погибшую 83-летнюю хозяйку. Во время пожара пострадал и ее 81-летний супруг, которого односельчане успели спасти из загоревшегося дома. Пожарные пока не установили причину возгорания.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам. +7 937 708 14 50

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter