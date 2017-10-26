В Ессентуках злоумышленники открыли стрельбу по полицейскому патрулю
Инцидент произошел после того, как наряд ППС на своем маршруте патрулирования для проверки документов остановил двух граждан. А те внезапно открыли огонь по стражам порядка, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего один из нападавших был ликвидирован. Второму удалось скрыться.
В ходе перестрелки полицейские получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Есть сведения о том, что также был ранен водитель в проезжавшей мимо машине.
Приметы участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам. Позднее его удалось задержать правоохранителям.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Ставрополья по горячим следам задержан злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским в городе Ессентуки», – сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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