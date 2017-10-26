В Ессентуках злоумышленники открыли стрельбу по полицейскому патрулю

В среду вечером в городе Ессентуки Ставропольского края в ходе перестрелки на улице со злоумышленниками были ранены двое полицейских.

Инцидент произошел после того, как наряд ППС на своем маршруте патрулирования для проверки документов остановил двух граждан. А те внезапно открыли огонь по стражам порядка, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего один из нападавших был ликвидирован. Второму удалось скрыться.

В ходе перестрелки полицейские получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Есть сведения о том, что также был ранен водитель в проезжавшей мимо машине.

Приметы участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам. Позднее его удалось задержать правоохранителям.