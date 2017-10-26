В Дзержинском районе рецидивист разбил голову прохожему после замечания

В минувшую среду в медицинское учреждение города Волгограда был доставлен 39-летний житель Дзержинского района с тяжелыми травмами головы. Медики сразу отметили, что мужчину кто-то жестоко избил, и сообщили об этом в полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка восстановили картину вчерашнего конфликта, который произошел у дома, где проживает потерпевший.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, установлено, что в тот день мужчина возле подъезда сделал замечание двум неизвестным, распивавшим спиртное. В ответ один из них набросился на прохожего и стал наносить удары по голове до тех пор, пока тот уже не смог подняться с земли.

Подозреваемым оказался неоднократно судимый 32-летний житель Дзержинского района. В настоящее время он задержан и находится под арестом.