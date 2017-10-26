Сразу два нарушителя пытались перебросить мобильники в волгоградскую ИК-9

Накануне в Волгограде сотрудники исправительной колонии №9 за день пресекли сразу две попытки переброса запрещенных предметов на территорию режимного объекта.

Нарушителями оказались 17-летний и 40-летний жители Волгоградской области. У обоих были свертки со средствами сотовой связи.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, подросток пытался перебросить в колонию четыре мобильника, три дополнительные аккумуляторные батареи и зарядное устройство.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su

А вот у мужчины охрана изъяла три свертка, в которых находилось семь сотовых телефонов, одна сим-карта, два зарядных устройства и две гарнитуры.

На правонарушителей были составлены протоколы об административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает крупный денежный штраф.