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Сразу два нарушителя пытались перебросить мобильники в волгоградскую ИК-9
Сюжеты:
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25.10.2017+8

Сразу два нарушителя пытались перебросить мобильники в волгоградскую ИК-9

Сегодня, 17:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области / 34.fsin.su
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