Сразу два нарушителя пытались перебросить мобильники в волгоградскую ИК-9
Сегодня, 17:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области / 34.fsin.su
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Накануне в Волгограде сотрудники исправительной колонии №9 за день пресекли сразу две попытки переброса запрещенных предметов на территорию режимного объекта.
Нарушителями оказались 17-летний и 40-летний жители Волгоградской области. У обоих были свертки со средствами сотовой связи.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, подросток пытался перебросить в колонию четыре мобильника, три дополнительные аккумуляторные батареи и зарядное устройство.
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su
А вот у мужчины охрана изъяла три свертка, в которых находилось семь сотовых телефонов, одна сим-карта, два зарядных устройства и две гарнитуры.
На правонарушителей были составлены протоколы об административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает крупный денежный штраф.
Кроме того, сотрудники колонии выясняют, кому из осужденных предназначались запрещенные «посылки».
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