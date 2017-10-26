Под Волгоградом 16-летние парень и девушка отравились грибами

Практически ежедневно в Волгоградской области пополняется печальная статистика отравившихся грибами. На сегодняшний день в числе пострадавших - уже больше двадцати человек, а два ребенка - мальчик 11 лет и 8-летняя девочка - погибли.

Причем учитываются только те случаи, когда люди не ограничились вызовом медицинской бригады, и им потребовалась госпитализация.

Прошедшие сутки не стали исключением. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, в Еланском районе, где пару недель назад лесными гостинцами отравилась целая семья и погибла 8-летняя девочка, был зафиксирован случай тяжелого отравления 16-летней девушки. Она проживает в селе Терса и смогла самостоятельно на транспорте добраться до Еланской ЦРБ, где врачи, оценив ситуацию, эвакуировали пациентку в областную наркологическую больницу Волгограда. Сейчас девушка проходит там лечение.