Под Волгоградом 16-летние парень и девушка отравились грибами
Причем учитываются только те случаи, когда люди не ограничились вызовом медицинской бригады, и им потребовалась госпитализация.
Прошедшие сутки не стали исключением. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, в Еланском районе, где пару недель назад лесными гостинцами отравилась целая семья и погибла 8-летняя девочка, был зафиксирован случай тяжелого отравления 16-летней девушки. Она проживает в селе Терса и смогла самостоятельно на транспорте добраться до Еланской ЦРБ, где врачи, оценив ситуацию, эвакуировали пациентку в областную наркологическую больницу Волгограда. Сейчас девушка проходит там лечение.
Еще один случай отравления зафиксирован в Михайловском районе. Парень из станицы Арчединская также поел грибов, а накануне почувствовал себя плохо и был госпитализирован в районную ЦРБ, где врачи проводят необходимые мероприятия.
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