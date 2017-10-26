Под Калачом-на-Дону молодая пара потеряла в лесу 77-летнюю свекровь

В Калачевском районе полицейские в течение 14 часов разыскивали потерявшуюся в лесу 77-летнюю жительницу Волгограда, которая в минувшую среду отправилась с детьми собирать грибы.

О пропавшей родственнице в полицию в 19.30 сообщила 35-летняя волгоградка. По ее словам, она, ее супруг и свекровь приехали на автомобиле в лесной массив, расположенный недалеко от поселка Камыши. Примерно в 13:00 все разошлись в разные стороны, договорившись встретиться через два часа. В назначенное время пожилая женщина не вернулась.

Молодые супруги не смогли самостоятельно отыскать родственницу и обратились за помощью к полицейским.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, по сигналу «Сбор» был поднят личный состав отдела МВД по Калачевскому району. Сформированные поисковые группы в течение 14 часов прочесывали лесной массив в поисках пропавшей женщины.

Лишь в четверг, примерно в 11 часов, члены поисковой операции обнаружили пенсионерку в 13 километрах от места, где она начала сбор грибов. Женщина пояснила, что увлеклась и незаметно для себя углубилась в лес. Она опомнилась лишь тогда, когда стало темнеть, и пошел мокрый снег.

Женщина попыталась выйти к назначенному месте встречи, но через какое-то время от усталости легла под куст и заснула. Рано утром она снова продолжила путь в поисках жилья и людей.