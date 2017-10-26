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Под Калачом-на-Дону молодая пара потеряла в лесу 77-летнюю свекровь
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Под Калачом-на-Дону молодая пара потеряла в лесу 77-летнюю свекровь

Сегодня, 19:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vnd12.ru
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