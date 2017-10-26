На юге Волгограда домашние кошки обглодали тело пенсионерки

Накануне утром правоохранители, выехавшие в одну из квартир Красноармейского района Волгограда для проверки информации о смерти местной жительницы, стали свидетелями страшного зрелища.

На полу лежала мертвая 77-летняя женщина, причем на теле имелись следы рваных ран – были серьезно повреждены левое ухо и кисть правой руки.

Практически сразу же следователи установили картину произошедшего. Выяснилось, что при жизни пенсионерка страдала сахарным диабетом, проживала вместе с сыном и ухаживала за десятком кошек. На днях сын уехал из города, женщина осталась в квартире одна, и у нее, вероятно, случился сердечный приступ. Пенсионерка скончалась.

В течение пары дней домашние кошки взаперти, что называется, одичали, оголодали и начали поедать тело своей хозяйки.