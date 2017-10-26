На юге Волгограда домашние кошки обглодали тело пенсионерки
На полу лежала мертвая 77-летняя женщина, причем на теле имелись следы рваных ран – были серьезно повреждены левое ухо и кисть правой руки.
Практически сразу же следователи установили картину произошедшего. Выяснилось, что при жизни пенсионерка страдала сахарным диабетом, проживала вместе с сыном и ухаживала за десятком кошек. На днях сын уехал из города, женщина осталась в квартире одна, и у нее, вероятно, случился сердечный приступ. Пенсионерка скончалась.
В течение пары дней домашние кошки взаперти, что называется, одичали, оголодали и начали поедать тело своей хозяйки.
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя Красноармейского СО СУ СКР региона Руслан Капитанчук, по факту гибели женщины проводится проверка, ее смерть не носит криминального характера. Что же касается судьбы животных, то их будущее будет решать сын умершей пенсионерки.
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