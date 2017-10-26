Михайловского фермера наказали за участок в 36 га, зараженный горчаком

Специалисты территориального Управления Россельхознадзора обнаружили в крестьянском (фермерском) хозяйстве на Арчединской сельской территории города Михайловки крупный участок земли, зараженный опасным карантинным сорняком.

Сельхозугодия на площади в 36 гектаров оказались заражены горчаком розовым (ползучим) (Acroptylon repens (L), сообщили инспекторы отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства.

Как оказалось, индивидуальный предприниматель не проводил систематические обследования своего участка, а потому не ликвидировал очаги карантинного сорняка, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

За неисполнение требований законодательства в сфере карантина растений предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, фермера обязали избавиться от опасного сорняка на своей земле.

По информации Россельхознадзора, горчак розовый - наиболее вредоносный вид среди карантинных сорных растений, зарегистрированных на территории Волгоградской области. Своими многочисленными корнями он сильно иссушает почву, что приводит к гибели культурных растений. К тому же, растение ядовито для многих животных, тем самым оно влияет на продуктивность пастбищ, приводит к снижению качества кормов.