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Волгоградский бизнесмен незаконно получил кредиты на 21 миллион рублей
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Волгоградский бизнесмен незаконно получил кредиты на 21 миллион рублей
Сегодня, 10:03ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kamchatka.aif.ru
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