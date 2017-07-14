Волгоградский бизнесмен незаконно получил кредиты на 21 миллион рублей

Областная прокуратура обвинила 69-летнего директора одной из коммерческих организаций города Волгограда в незаконном получении кредитов. За бизнесменом числятся два таких эпизода.

В январе 2013 года директору понадобилось приобрести нежилые помещения и здание склада. Для этого в одном из банков он взял кредит, предоставив копию налоговой декларации своей организации за 2012 год, где содержались ложные сведения о прибыли. В результате бизнесмен получил более 14 млн. рублей, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

«Аналогичным образом в июле 2013 года злоумышленник незаконно получил кредит в сумме более 7 млн. рублей», – добавила представитель региональной прокуратуры.

Предварительное расследование проводилось Следственным отделом Управления ФСБ России по Волгоградской области.