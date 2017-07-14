Волгоградец выплатил разом крупный долг, чтобы скорее расстаться с женой

После развода бывшие супруги не смогли решить, как поделить совместное имущество, и обратились в суд. На заседании волгоградца обязали выплатить жене задолженность в размере 113 тысяч рублей.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, после того, как судебный пристав-исполнитель направил заказной почтой постановление о возбуждении исполнительного производства, уже через пару дней должник появился в кабинете госслужащего. Мужчина сообщил, что готов оплатить задолженность.
Как выяснилось, почта еще не успела доставить письмо, зато мужчина узнал об исполнительном производстве через официальный сайт УФССП России по Волгоградской области в разделе «Банк данных». Он хотел скорее расстаться с бывшей супругой и поэтому проверял себя на наличие долгов каждый день.