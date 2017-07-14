Волгоградец выплатил разом крупный долг, чтобы скорее расстаться с женой

Желая поскорее поставить точку в отношениях с бывшей женой, житель Советского района Волгограда разом выплатил ей крупную сумму, указанную в исполнительном производстве, которое было возбуждено судебным приставом.

После развода бывшие супруги не смогли решить, как поделить совместное имущество, и обратились в суд. На заседании волгоградца обязали выплатить жене задолженность в размере 113 тысяч рублей.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, после того, как судебный пристав-исполнитель направил заказной почтой постановление о возбуждении исполнительного производства, уже через пару дней должник появился в кабинете госслужащего. Мужчина сообщил, что готов оплатить задолженность.