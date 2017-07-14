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Волгоградец, убивший приятеля заточкой в такси, проведет в колонии 8 лет
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Волгоградец, убивший приятеля заточкой в такси, проведет в колонии 8 лет
Сегодня, 10:29ПроисшествияВиталий КошелевФото: E-kbr.ru
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