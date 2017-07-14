Волгоградец, убивший приятеля заточкой в такси, проведет в колонии 8 лет

Утренняя ссора в такси двух приятелей, произошедшая в Краснооктябрьском районе Волгограда в апреле прошлого года, закончилась плачевно для обоих мужчин.

В ходе бытового конфликта махать кулаками в тесном салоне было неудобно, и осужденный Сергей Баранов пустил в ход заточку, которой несколько раз ударил потерпевшего в область бедер. Водитель такси не рискнул вмешаться конфликт и вызвал «скорую», когда Баранов выскочил из автомобиля и скрылся. Пострадавший умер от кровопотери в больнице, а убийцу объявили в розыск и вскоре задержали.