Волгоградец, убивший приятеля заточкой в такси, проведет в колонии 8 лет
Сегодня, 10:29ПроисшествияВиталий КошелевФото: E-kbr.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утренняя ссора в такси двух приятелей, произошедшая в Краснооктябрьском районе Волгограда в апреле прошлого года, закончилась плачевно для обоих мужчин.
В ходе бытового конфликта махать кулаками в тесном салоне было неудобно, и осужденный Сергей Баранов пустил в ход заточку, которой несколько раз ударил потерпевшего в область бедер. Водитель такси не рискнул вмешаться конфликт и вызвал «скорую», когда Баранов выскочил из автомобиля и скрылся. Пострадавший умер от кровопотери в больнице, а убийцу объявили в розыск и вскоре задержали.
Следователи районного СО СУ СКР собрали необходимые доказательства по делу и передали его в суд. Баранова судили его по ч.4 ст. 111 УК РФ. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 27 июня Краснооктябрьский районный суд назначил Баранову 8 лет колонии строгого режима. На днях приговор был оставлен в силе решением областного суда.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей