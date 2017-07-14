В Урюпинске воровку, укравшую банковскую карту, нашли по отпечаткам пальцев

Накануне в дежурную часть отдела полиции Урюпинского района с заявлением о краже обратился 34-летний местный житель.

По словам мужчины, у него из домовладения пропало портмоне с документами и банковской картой. А потом на сотовый телефон пришло сообщение о снятии наличных средств.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Эксперту-криминалисту удалось найти отпечатки пальцев преступника.

Проверив отпечатки по базе данных, полицейские установили личность подозреваемой в совершении преступления. Информация передали ближайшим нарядам Росгвардии, патрулировавшим территорию.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую – 46-летнюю неработающую, ранее судимую местную жительницу.