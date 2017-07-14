В Кировском районе ночью неизвестные подожгли две иномарки
Сегодня, 09:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: sibdepo.ru
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Минувшей ночью в Кировском районе Волгограда в результате пожара пострадали две иномарки, припаркованные на улице Кирова.
Сообщение о возгорании пожарные получили в 23.30. На место происшествия сразу выдвинулись расчеты 5-й пожарно-спасательной части.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, горели «Opel Astra» и «Toyota Corolla».
Через 15 минут после вызова пожарные потушили огонь. Машины не успели сгореть полностью.
Сотрудники МЧС считают, что автомобили, скорее всего, кто-то поджег.
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