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В Кировском районе ночью неизвестные подожгли две иномарки
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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В Кировском районе ночью неизвестные подожгли две иномарки
Сегодня, 09:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: sibdepo.ru
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