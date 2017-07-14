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В Камышине автоледи на «девятке» сбила пенсионера на пешеходном переходе
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В Камышине автоледи на «девятке» сбила пенсионера на пешеходном переходе
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: gazeta13.ru
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