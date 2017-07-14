В Камышине автоледи на «девятке» сбила пенсионера на пешеходном переходе

В минувший вторник в городе Камышине Волгоградской области был зарегистрирован наезд на пешехода, переходившего дорогу по «зебре».

30-летняя камышанка, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», сбила 60-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 14.50 напротив дома №47 по улице Пролетарской. Автоледи ехала в направлении улицы Советской и не пропустила мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.