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Парень, спасший на вокзале раненую девушку от ревнивца, получил награду
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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Парень, спасший на вокзале раненую девушку от ревнивца, получил награду
Сегодня, 10:47ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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