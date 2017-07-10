Парень, спасший на вокзале раненую девушку от ревнивца, получил награду

О свидании 15-летней девушки и 19-летнего парня из Калачевского района с драматичной развязкой ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало во всех подробностях.

Молодые люди встретились рядом со зданием станции «Волгоград-1». После короткого разговора отвергнутый ухажер достал нож и нанес несколько ударов возлюбленной в область шеи.

Без преувеличения спас жизнь девушке случайный прохожий. 32-летний Алексей Печников заблокировал нож 19-летнего ревнивца, оттолкнул его от девушки, а затем уже на помощь Печникову подоспел сотрудник управления на транспорте МВД РФ Роман Шестерин, который задержал нападавшего и наложил на шею истекающей кровью девушке несколько повязок.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, за совершенный мужественный поступок начальник управления МВД Волгограда Алексей Гусев вручил Алексею Печникову ценный подарок и благодарственное письмо.