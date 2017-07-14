Облсуд смягчил наказание двум компьютерным мошенникам из Волжского

В среду, 26 июля, Волгоградский областной суд изменил первоначальный приговор двум волжанам – 41-летнему Денису Поветкину и 30-летней Ксении Терентьевой, которые признаны виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации.

В 2014 году Поветкин создал в интернете страницу, после просмотра которой на экранах компьютеров появлялось окно с изображением порнографических материалов, которое блокировало возможность работы в сети.

При этом в окне содержалась информация, что МВД РФ зафиксировало незаконный просмотр страниц, содержащих элементы порнографии, что является административным правонарушением. Посетителю сайта предлагалось оплатить штраф в размере от одной до четырех тысяч рублей путем пополнения баланса номера оператора мобильной связи. В случае неуплаты пользователь предупреждался об уголовной ответственности, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Терентьева помогала Поветкину, приобретая сим-карты, на которые планировался перевод денежных средств обманутыми пользователями. Полученными деньгами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.

Мошенники успели обмануть 13 пользователей, получив от них более 24 тысяч рублей.

24 мая этого года на заседании Волжского городского суда Поветкин и Терентьева свою вину признали. За содеянное они были приговорены к условным срокам лишения свободы: мужчина – к 2 годам 6 месяцам, а его подельница – к 2 годам.

Однако городская прокуратура обжаловала решение суда в связи с нарушениями закона при назначении наказания.

По итогам апелляционного рассмотрения дела Волгоградский областной суд приговорил Поветкина к 2 годам 5 месяцам лишения свободы условно, Терентьеву – к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.