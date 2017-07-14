Глава МВД потребовал возбуждать дела за сутки после смерти в ДТП детей

Распоряжение министра относится к сотрудникам следственных органов системы МВД России.
«Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего», – сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как считает агентство ТАСС, такое распоряжение было дано после резонансного ДТП, которое произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Тогда 31-летняя автоледи нарушила правила дорожного движения и задавила шестилетнего мальчика. Уголовное дело по ст.264 УК РФ возбуждено почти через месяц, часть доказательств при этом была уничтожена.