Глава МВД потребовал возбуждать дела за сутки после смерти в ДТП детей

В среду, 26 июля, на официальном сайте МВД РФ опубликовано требование главы ведомства Владимира Колокольцева о необходимости оперативного возбуждения уголовных дел после ДТП, в которых погибли несовершеннолетние.

Распоряжение министра относится к сотрудникам следственных органов системы МВД России.

«Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего», – сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.