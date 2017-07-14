Девушке с психическим расстройством не дали пересечь границу с Казахстаном
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: http://s30198054776.mirtesen.ru
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26-летняя жительница Якутска, не имевшая на руках документов, привлекла внимание пограничников в Палласовском районе. Ее опросили, установили личность и из-за странностей в поведении передали врачам.
Девушку поместили под наблюдение в Палласовскую ЦРБ. Медики поставили ей диагноз «Бредовое шизофреническое расстройство».
Но на этом приключении жительницы Якутска в Волгоградской области не закончились.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ РФ, пациентка, имея сильную тягу к незаконному пересечению государственной границы, сбежала из больницы. Девушку обнаружили в нескольких километрах от лечебного учреждения в поселке Новостройка Палласовского района. В данный момент непоседливая пациентка проходит курс лечения в Волгоградской областной психиатрической больнице.
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