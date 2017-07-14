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Девушке с психическим расстройством не дали пересечь границу с Казахстаном
Сюжеты:
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Девушке с психическим расстройством не дали пересечь границу с Казахстаном
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: http://s30198054776.mirtesen.ru
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