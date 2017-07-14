Девушке с психическим расстройством не дали пересечь границу с Казахстаном

26-летняя жительница Якутска, не имевшая на руках документов, привлекла внимание пограничников в Палласовском районе. Ее опросили, установили личность и из-за странностей в поведении передали врачам.

Девушку поместили под наблюдение в Палласовскую ЦРБ. Медики поставили ей диагноз «Бредовое шизофреническое расстройство».

Но на этом приключении жительницы Якутска в Волгоградской области не закончились.