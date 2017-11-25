В Волгограде должник из-за 70 тысяч рублей едва не лишился имущества
В районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области на мужчину поступило четыре исполнительных производства. Общая сумма долга составила свыше 70 тысяч рублей.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, мужчина не спешил погашать свою задолженность, решения суда не исполнял. А предупреждения судебного пристава-исполнителя о принудительном взыскании вообще игнорировал. И, как оказалось, зря.
Должник был просто шокирован, когда к нему домой арестовывать имущество пришел судебный пристав-исполнитель. Гражданин стал слезно просить повременить с этим, уверяя, что выплатить долг. Однако такие обещания госслужащий слышал не первый раз, поэтому был непреклонен.
И только когда должник увидел серьезность намерения пристава и что на жалость не получается давить, он тут же оплатил всю имеющуюся задолженность. Не забыл он также и про исполнительский сбор.
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