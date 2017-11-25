В Волгограде должник из-за 70 тысяч рублей едва не лишился имущества

Жителю Кировского района не удалось слезами и мольбами уговорить судебного пристава не накладывать арест на имущество в квартире. Пришлось доставать кошелек и погашать долг вместе с исполнительским сбором.

В районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области на мужчину поступило четыре исполнительных производства. Общая сумма долга составила свыше 70 тысяч рублей.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, мужчина не спешил погашать свою задолженность, решения суда не исполнял. А предупреждения судебного пристава-исполнителя о принудительном взыскании вообще игнорировал. И, как оказалось, зря.

Должник был просто шокирован, когда к нему домой арестовывать имущество пришел судебный пристав-исполнитель. Гражданин стал слезно просить повременить с этим, уверяя, что выплатить долг. Однако такие обещания госслужащий слышал не первый раз, поэтому был непреклонен.