Под Волгоградом легковушка сбила 10-летнего мальчика
Сегодня, 14:30ПроисшествияМарина СабадашФото: http://www.i-sonnik.ru
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Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.
ДТП произошло накануне днем в Нехаевском районе на 19 км автодороги «Манино - п. Новониколаевский».
По предварительной информации, 27-летний водитель «ВАЗ-2115» совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП ребенок с травмой головы был госпитализирован в больницу, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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