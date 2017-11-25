Под Волгоградом легковушка сбила 10-летнего мальчика

По предварительной информации, 27-летний водитель «ВАЗ-2115» совершил наезд на школьника, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП ребенок с травмой головы был госпитализирован в больницу, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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