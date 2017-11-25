Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Под Волгоградом легковушка сбила 10-летнего мальчика
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Skoraya pomoshh

Под Волгоградом легковушка сбила 10-летнего мальчика

Сегодня, 14:30ПроисшествияМарина СабадашФото: http://www.i-sonnik.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?