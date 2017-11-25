ДТП на юге Волгограда унесло жизнь молодой женщины

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина ехала по мосту через Волго-Донской канал, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. На скорости Chevrolet Cruze влетел в «КАМАЗ» под управлением 58-летнего жителя Дагестана.

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