ДТП на юге Волгограда унесло жизнь молодой женщины
Сегодня, 13:51ПроисшествияМарина СабадашФото: Ян Братский/ https://vk.com/ghest_volgograd
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Смертельная авария произошла сегодня около часа ночи в Красноармейском районе. В результате лобового столкновения погибла 37-летняя автоледи.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина ехала по мосту через Волго-Донской канал, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. На скорости Chevrolet Cruze влетел в «КАМАЗ» под управлением 58-летнего жителя Дагестана.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи лишь констатировали смерть водителя легковушки.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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