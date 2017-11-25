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ДТП на юге Волгограда унесло жизнь молодой женщины
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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ДТП на юге Волгограда унесло жизнь молодой женщины

Сегодня, 13:51ПроисшествияМарина СабадашФото: Ян Братский/ https://vk.com/ghest_volgograd
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