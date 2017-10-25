Волжанам, вынувшим батареи из камеры видеофиксации, грозит по 5 лет тюрьмы

В Суровикинский районный суд поступило на рассмотрение уголовное дело против двоих волжан, которые обвиняются в похищении аккумуляторов с комплекса фотовидеофиксации на автодороге Волгоград – Каменск-Шахтинский.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», 2 августа молодые люди в возрасте 22 и 24 лет на автомобиле ВАЗ-21083 возвращались домой из Краснодарского края. На 112-ом километре федеральной трассы они заметили камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и решили похитить из нее аккумуляторы.

При помощи железной монтировки они взломали врезной замок ящика автономного питания, где находились пять аккумуляторных батарей, четыре из которых подозреваемые похитили. Затем они скрылись с места происшествия.

Однако похитители не учли, что их действия были зафиксированы видеокамерой. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска задержали похитителей по месту жительства, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Молодые люди признали свою вину в содеянном. При этом пояснили, что аккумуляторные батареи планировали использовать в автомобиле в качестве источника питания музыкальной системы.

Против подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.