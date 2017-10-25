В Волгограде прокуратура заблокировала сайты, продававшие зубров и оленей
Причем информация на ресурсах была доступной для всех пользователей, предварительной регистрации и пароля не требовалось.
«В соответствии с действующим законодательством, оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, ограничен и допускается в исключительных случаях с разрешения специально уполномоченных государственных органов», – пояснила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.
Представитель прокуратуры обратила внимание, что за незаконный оборот особо ценных диких животных установлена уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ.
По требованию прокурора города Волгограда Центральный районный суд признал запрещенной к распространению информацию о продаже зубра и северного оленя.
Теперь указанные интернет-ресурсы будут заблокированы органами Роскомнадзора.
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