В Светлоярском районе у дачника в доме обнаружили полкило марихуаны
Сегодня, 13:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Сотрудники полиции Светлоярского района выявили факт незаконного хранения марихуаны в крупном размере на одном из дачных участков.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе осмотра дачного дома 35-летнего местного жителя обнаружили в пакетах заготовленный растительный наркотик.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, общий вес изъятой марихуаны составил около 500 граммов.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
По словам подозреваемого, он хранил наркотики для личного потребления.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере».
Теперь дачнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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