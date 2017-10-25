В Котово трое школьников угнали машину, в которой не было бензина

Накануне утром в полицию города Котово обратился местный житель, заявивший об угоне автомобиля Москвич-412, хозяином которого является его 75-летний отец.

По словам заявителя, машина была оставлена без присмотра возле жилого дома по улице Победы.

Информация о краже в 8 утра поступила в отдел вневедомственной охраны Росгвардии. На место происшествия сразу же выдвинулась группа задержания.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, в ходе оперативно-поисковых мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен в неисправном состоянии возле дома на Лаврова – соседней улице. В «Москвиче» было разбито боковое стекло со стороны водителя, а также поврежден замок зажигания.

Вскоре были задержаны и подозреваемые. Ими оказались трое местных подростков – двое девятиклассников в возрасте 15 лет и один шестиклассник в возрасте 13 лет. Причем, младший в этой компании два года назад за кражу был поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, проникнув в машину, подростки завели мотор при помощи ножа. Но так как в автомобиле почти не было бензина, осуществить до конца задуманное им не удалось.

Похищенный «Москвич» стражи порядка возвратили владельцу.