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В Котельниковском районе мать, избивавшую детей, лишили родительских прав
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Котельниковском районе мать, избивавшую детей, лишили родительских прав

Сегодня, 14:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: platimalimenty.ru
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