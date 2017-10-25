В Котельниковском районе мать, избивавшую детей, лишили родительских прав

В Котельниковском районе по инициативе прокуратуры 36-летнюю местную жительницу Ольгу Пашечкину, воспитывавшую двоих малолетних детей, лишили родительских прав.

Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 2-летнего и 6-летнего сыновей и жестоком обращении.

Как было установлено в ходе заседания, в этом году Пашечкина 5 месяцев не принимала мер по лечению заболевших сыновей, не обеспечивала их полноценным питанием, не убиралась в доме. Кроме того, надолго оставляла детей без присмотра и неоднократно била своего старшего сына, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Она отметила, что в 2016 году подсудимая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Расследование уголовного дела по ст.156 УК РФ проводилось СО ОМВД России по Котельниковскому району. Государственное обвинение поддерживалось районной прокуратурой.

Свою вину женщина признала. С учетом обстоятельств совершения преступления мировой судья, кроме лишения родительских прав, приговорил Пашечкину еще и к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.