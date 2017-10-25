В Елани ночью 44-летний мужчина сгорел в гараже возле «Оки»
Сегодня, 09:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mr-rf.ru
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В среду, 25 октября, среди ночи в рабочем поселке Елань во время пожара в гараже погиб 44-летний мужчина.
Трагедия случилась около двух часов ночи на улице Героев Сталинграда.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горела кровля гаража размером 10х15 метров на площади 18 кв.м. А также багажное отделение автомобиля «Ока».
Через двадцать минут после вызова сотрудники 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение
На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1973 года рождения.
По словам спасателей, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при обращении с легко воспламеняющимися жидкостями.
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