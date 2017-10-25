В Елани ночью 44-летний мужчина сгорел в гараже возле «Оки»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горела кровля гаража размером 10х15 метров на площади 18 кв.м. А также багажное отделение автомобиля «Ока».

В среду, 25 октября, среди ночи в рабочем поселке Елань во время пожара в гараже погиб 44-летний мужчина.

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