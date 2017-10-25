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Под Иловлей разыскали пропавшего на Дону рыбака, страдающего склерозом
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Под Иловлей разыскали пропавшего на Дону рыбака, страдающего склерозом

Сегодня, 14:57ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vestniksr.ru
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