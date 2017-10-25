Под Иловлей разыскали пропавшего на Дону рыбака, страдающего склерозом

В полицию Иловлинского района накануне обратилась 59-летняя местная жительница, обеспокоенная долгим отсутствием своего старшего брата, страдающего склерозом.

По словам женщины, ее 66-летний родственник еще в понедельник утром ушел на рыбалку на Дон недалеко от поселения, где проживал, и пропал. Самостоятельно сестра не смогла его найти.

В районном отделе МВД была оперативно сформирована поисковая группа, которая прочесала указанный район возле реки Дон и прилегающий лесной массив.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, пропавшего рыбака нашли уже к вечеру на берегу Дона в полутора километрах от его поселения.

Пожилой человек пояснил, что в понедельник до вечера был на речке. Но, когда собрался домой, понял, что не помнит, в какую сторону нужно идти. Он пошел наугад и всю ночь и следующие полдня бродил по лесу. Лишь к вечеру вновь вышел к реке, где его и отыскали участники поисковой операции.