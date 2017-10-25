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На юге Волгограда автоледи устроила двойное ДТП: пострадали 2 пенсионерки
Сюжеты:
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24.10.17 krasnoarm 800x600

На юге Волгограда автоледи устроила двойное ДТП: пострадали 2 пенсионерки

Сегодня, 11:42ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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