На юге Волгограда автоледи устроила двойное ДТП: пострадали 2 пенсионерки
Сегодня, 11:42ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Во вторник днем в Красноармейском районе автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управляла 42-летняя женщина, врезался в «семерку» и Nissan Juke.
Двойное ДТП случилось в 11:40 на улице Лазоревой.
Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, автоледи поворачивала налево на улицу Куйбышева и не пропустила ВАЗ-21074. После столкновения иномарка еще наехала и на стоящий автомобиль Nissan Juke.
В результате аварии в «семерке» пострадали две пассажирки - женщины в возрасте 67 и 80 лет. Пенсионерок с различными травмами доставили в медицинское учреждение города Волгограда.
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