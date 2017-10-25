На юге Волгограда автоледи устроила двойное ДТП: пострадали 2 пенсионерки

В результате аварии в «семерке» пострадали две пассажирки - женщины в возрасте 67 и 80 лет. Пенсионерок с различными травмами доставили в медицинское учреждение города Волгограда.

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, автоледи поворачивала налево на улицу Куйбышева и не пропустила ВАЗ-21074. После столкновения иномарка еще наехала и на стоящий автомобиль Nissan Juke.

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