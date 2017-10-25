На Второй Продольной «Лада» насмерть задавила пьяного пешехода

От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Мужчина был небрежно одет и, предположительно, пьян, его личность до сих пор не установлена.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, около 23:40 «Лада Калина» под управлением жителя Ставропольского края двигалась по Второй Продольной в сторону центра, когда под колеса автомобиля неожиданно выскочил пешеход. Водитель не успел среагировать и сбил мужчину.

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