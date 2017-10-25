На Второй Продольной «Лада» насмерть задавила пьяного пешехода
Сегодня, 11:19ПроисшествияВиталий КошелевФото: Ваня Фролов/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456350283%2Fwall-54186050_5565483
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Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, около 23:40 «Лада Калина» под управлением жителя Ставропольского края двигалась по Второй Продольной в сторону центра, когда под колеса автомобиля неожиданно выскочил пешеход. Водитель не успел среагировать и сбил мужчину.
От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Мужчина был небрежно одет и, предположительно, пьян, его личность до сих пор не установлена.
По факту ДТП проводится проверка.
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