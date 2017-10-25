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На Второй Продольной «Лада» насмерть задавила пьяного пешехода
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На Второй Продольной «Лада» насмерть задавила пьяного пешехода

Сегодня, 11:19ПроисшествияВиталий КошелевФото: Ваня Фролов/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456350283%2Fwall-54186050_5565483
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