На шоссе Авиаторов ВАЗ задавил мужчину и скрылся с разбитой фарой

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, около 19:30 на шоссе Авиаторов напротив дома №16 перед АЗС «Лукойл» неизвестный водитель сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От удара его отбросило на несколько метров, а автомобиль, получив повреждения скрылся с места аварии. Очевидцы успели заметить, что это был «ВАЗ-2112» или «ВАЗ-2114» серебристого цвета. Кроме того, у автомобиля оказалась повреждена передняя пара – она начала мигать.