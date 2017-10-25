На шоссе Авиаторов ВАЗ задавил мужчину и скрылся с разбитой фарой
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, около 19:30 на шоссе Авиаторов напротив дома №16 перед АЗС «Лукойл» неизвестный водитель сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От удара его отбросило на несколько метров, а автомобиль, получив повреждения скрылся с места аварии. Очевидцы успели заметить, что это был «ВАЗ-2112» или «ВАЗ-2114» серебристого цвета. Кроме того, у автомобиля оказалась повреждена передняя пара – она начала мигать.
Личность погибшего пока не установлена, документов при нем не оказалось. На вид мужчине около 40 лет.
Отметим, что ДТП произошло в дождливую погоду на плохо освещенном участке дороги. Кроме того, пользователи рассказывают в соцсетях, что по уже сбитому пешеходу затем проехала фура.
Правоохранители в свою очередь просят очевидцев ДТП, запомнивших какие-либо детали автомобиля-убийцы, обращаться в полицию.
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