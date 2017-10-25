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На шоссе Авиаторов ВАЗ задавил мужчину и скрылся с разбитой фарой
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Na trasse pod omskom h nday na

На шоссе Авиаторов ВАЗ задавил мужчину и скрылся с разбитой фарой

Сегодня, 22:20ПроисшествияВиталий КошелевФото: 116almet.ru
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