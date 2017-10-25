Гастарбайтер уговорил 14-летних сестер на секс и «обрюхатил» их

Шокирующая история произошла в Волгограде, хотя главными ее действующими лицами являются граждане Таджикистана.

Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» от источника в правоохранительных органах региона, на днях в 7-ю больницу Волгограда для постановки на учет о беременности обратились две 14-летние девочки. Врачи сразу же проинформировали об этом правоохранителей, которые заинтересовались данным фактом – половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста – это преступление, а забеременеть другим способом, как известно, проблематично.

Пока шли разбирательства, одна из девочек потеряла ребенка – у нее случился выкидыш, а вторая добровольно сделала аборт. Вскоре мотивация поступка девочки стала понятна – отцом не родившихся детей был родной 24-летний брат девушек. Несмотря на молодой возраст, он уже успел отсидеть за убийство, а в Волгограде подрабатывал на стройке.

Кроме того, выяснилось, что все трое участников этой истории находятся на территории России нелегально. Вряд ли это поможет главному подозреваемому – сейчас он задержан и находится в изоляторе, а по факту его «проделок» с родными сестрами возбуждено уголовное дело.