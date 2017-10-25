Экс-сотрудник облпромторга, обвиняемый во взяточничестве, идет под суд

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации области в 4 эпизодах получения взяток

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, в июне 2016 года обвиняемому, который курировал деятельность потребительского рынка, стало известно о том, что один из местных предпринимателей намеревается открыть бизнес по продаже алкоголя.

– Коммерсант интересовался у компетентных должностных лиц перечнем документов, необходимых для такого вида деятельности. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, «разрешил» предпринимателю не тратить время на получение лицензии, обещая за ежемесячное денежное вознаграждение не привлекать торговца к административной ответственности и оказывать всяческое покровительство в предпринимательстве , - пояснила Наталия Куницкая.

Деньги коммерсант должен был передавать через специалиста того же отдела облпромторга. Всего, по данным следствия, с июня 2016 года и по январь 2017 коммерсант передал чиновникам 160 тысяч рублей.

Преступную деятельнось чиновников пресекли сотрудники отдела ЭБиПК УМВД России по г.Волгограду и областного УФСБ. В январе завсектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельностью комитета промышленности и торговли Волгоградской области был задержан, а его подчиненный от органов следствия скрылся - материалы следствия в отношении него выделены в отдельное производство.

Экс-сотрудник облпромторга свою вину не признает.

- Уголовное дело по существу будет рассматриваться Центральным районным судом г.Волгограда, - сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.